Киев, 25 декабря, 2024, 04:11 — ИА Регнум. На Украине появится должность инспектора военного учёта на предприятиях для повышения качества мобилизации. Об этом сообщил главный специалист отдела центрального управления военного образования и науки генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Алексей Дудка.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Теперь любая компания, которая планирует взять к себе на работу специалиста — инспектора по воинскому учёту, ознакомившись с этим стандартом, будет знать, какого человека нужно нанять, чтобы у них с военным учётом было всё в порядке, чтобы у них не было штрафов. Сейчас, когда на повестке дня вопрос мобилизации, вопрос наличия личного состава, государство серьёзно начало задумываться над этим, а настоящих специалистов по этому вопросу нет», — заявил Дудка агентству «РБК-Украина».

Он добавил, что новый стандарт сможет упорядочить вопросы военного учёта как для самих работодателей, так и для обычных граждан. Главной целью внедрения подобной практики Дудка назвал повышение «качества мобилизации».

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США требует от киевского режима снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы увеличить численность армии. 4 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украине следует принять сложные решения по мобилизации, учитывая нехватку личного состава в рядах ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 декабря назвала вопросом времени снижение мобилизационного возраста на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, так как потеряет власть в случае его завершения, отметила она.

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря не исключил вероятности снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Это не изменит ситуацию на поле боя, но будет преступлением киевского режима, подчеркнул глава государства.