Москва, 16 декабря, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Возможное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет станет преступлением, однако не поменяет ситуацию на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.

Vincenzo Circosta/Global Look Press

«Я думаю, что очередным преступлением будет снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление, потому что снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавай «гитлерюгенд», ситуацию на поле боя это не поменяет. Это всем понятно», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, в мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

27 ноября агентство Associated Press проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизации. Глава госдепа также призвал НАТО поддержать киевский режим на фоне нехватки военных в рядах ВСУ.

11 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что снижение мобилизационного возраста на Украине является лишь вопросом времени. Она пояснила, что глава киевского режима заинтересован в продолжении конфликта, поскольку завершение боевых действий станет крахом его власти.