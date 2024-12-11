Москва, 11 декабря, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Снижение мобилизационного возраста на Украине является лишь вопросом времени. Об этом 11 декабря на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, глава киевского режима Владимир Зеленский заинтересован в продолжении боевых действий, так как их завершение станет крахом его власти.

«Он будет — и это очевидно — делать всё, чтобы этого не случилось в обозримой перспективе. Во имя самосохранения он, будучи главарем этой хунты, ни перед чем не остановится. Он принесёт любую жертву. На алтаре им давно положен украинский народ», — отметила Захарова.

Она напомнила, что за снижение мобилизационного возраста на Украине власти США пообещали материальную поддержку Вооружённых сил Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября AP написало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине пора принимать важные решения по мобилизации. На фоне нехватки военных в рядах ВСУ он также призвал НАТО поддержать Киев.

9 декабря глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американские власти готовы помочь вооружить и обучить новобранцев в случае понижения возраста по мобилизации на Украине. При этом представитель внешнеполитического ведомства отметил, что окончательное решение о понижении возраста должно быть принято киевским режимом.

Постпред России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН призвал украинцев не дать Зеленскому пожертвовать их детьми «ради спасения собственной шкуры». По его словам, юное поколение для киевского режима — лишь «подрастающее пушечное мясо», до которого дойдёт дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста.