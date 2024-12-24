Нижний Новгород, 24 декабря, 2024, 14:47 — ИА Регнум. На территории академии МВД РФ, расположенной на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде, упал беспилотный летательный аппарат. Об этом 24 декабря рассказала пресс-секретарь академии Мария Кузнецова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Примерно в 10:30 (совпадает с мск. — Прим. ред.) по громкоговорителю оповестили, что нужно укрыться… На территории академии оказался беспилотник дронового типа… Никакого взрыва не было. Разрушений никаких нет, пострадавших тоже», — процитировало её слова «РИА Новости».

Кузнецова отметила, что сейчас устанавливается происхождение упавшего дрона и то, как он оказался на территории академии, а также уточнила, что в учебном заведении и регионе не проводилось никаких учений.

Пресс-секретарь академии МВД добавила, что упавший беспилотник был небольшим, «меньше метра, как для съёмок» и он был изъят представителями спецслужб для дальнейшего изучения.

Она добавила, что после объявления о необходимости пройти в укрытие все сотрудники и учащиеся академии спустились на цокольный этаж до момента проверки его приехавшими спецслужбами.

«Сейчас всё нормально, курсанты учатся, мы работаем. Всё в порядке», — добавила Кузнецова.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку украинских боевиков. По его словам, в районе Миллерово на тот момент было сбито восемь дронов. В ночь на 24 декабря средства ПВО армии России уничтожили над Ростовской областью ещё четыре украинских беспилотника.

В Минобороны РФ вечером 23 декабря сообщили о двух дронах, сбитых над акваторией Азовского моря. Отмечалось, что украинские БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО