Дамаск, 24 декабря, 2024, 19:09 — ИА Регнум. В некоторых районах Дамаска, где превалирует христианское население, сотни людей вышли на акции протеста после сожжения неизвестными рождественской ёлки в городе Аль-Сукейлабия. Об этом 24 декабря сообщила газета The Guardian.

Global Look Press/Nayef Alaboud/Keystone Press Agency

«Мы требуем соблюдения прав христиан», — выкрикивали демонстранты, направляясь к штаб-квартире православного патриархата в районе Баб Шарки.

Газета привела слова одного из участников, утверждавшего, что протестует против несправедливого отношения к христианам. Если людям не разрешают жить по их вере, значит, для них в такой стране нет места, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря восемь человек подожгли рождественскую ёлку через два дня после её установки. Боевики не позволили местным жителям приблизиться к деревцу для тушения, угрожая оружием, и ушли с площади лишь после того, как ель полностью сгорела. Настоятель христианской общины города Магер Хаддад уточнил, что поджигатели не являлись сирийцами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937562" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Протесты возникли в Дамаске после поджога рождественской ели

Службы безопасности уже задержали виновных. Власти города подтвердили информацию и пообещали, что наказание для них будет суровым.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище. Спустя два дня вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент России Владимир Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».