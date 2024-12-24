Дамаск, 24 декабря, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Группа неизвестных боевиков-иностранцев подожгла рождественскую ёлку в христианском городе Аль-Сукейлабия на севере сирийской провинции Хама. Об этом 23 декабря сообщила местная газета Al-Watan со ссылкой на настоятеля христианской общины города Магера Хаддада.

Татьяна Стрельцова, ИA REGNUM Ёлка

«Восемь человек, не сирийцев, подожгли рождественскую ёлку через два дня после её установки», — рассказал Хаддад.

Уточняется, что боевики не позволили местным жителям приблизиться к горящей ёлке, угрожая оружием, и ушли с площади лишь после того, как ель полностью сгорела.

Как уточнил настоятель Хаддад, службы безопасности уже задержали виновных. Власти города подтвердили информацию о задержании поджигателей и пообещали, что наказание для виновных будет суровым.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его страна и дальше намерена бороться против террористических организаций в Сирии, в том числе против «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и «Исламского государства» (ИГ — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).