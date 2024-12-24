Киев, 24 декабря, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова была заплатить Словакии в лице её премьер-министра Роберта Фицо 500 млн евро якобы в качестве компенсации за прекращение транзита газа из России, а не за согласие принять страну в НАТО.

Geert Vanden Wijngaert/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Ранее словацкий премьер сообщил, что Зеленский в кулуарах завёл с ним разговор о газе и спросил, голосовал бы политик за членство Украины в НАТО. Заплатить за положительное решение глава киевского режима хотел за счёт замороженных российских активов.

«Мы предложили ему (Фицо. — Прим. ред.) решения, касающиеся потенциальной компенсации словакам — конкретно словакам — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Европейской комиссии. Мы были готовы это сделать», — написал Зеленский в соцсети X (бывший Twitter).

По его утверждению, Фицо якобы не захотел принять компенсацию или рассмотреть сотрудничество с Европейской комиссией. По какой-то причине он считает Москву более выгодной, отметил глава киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Фицо заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО, а также не вернёт утраченные территории. Фицо уточнил, что Украине придётся признать потерю этих территорий. По его словам, продолжение конфликта не пойдёт на пользу стране, ведь киевский режим будет лишь терять территории.

Президент России Владимир Путин и Фицо провели переговоры в Кремле 22 декабря. Первая с 2016 года встреча двух политиков прошла на фоне окончания действия договора о транзите через Украину российского газа. Срок соглашения истекает 31 декабря.

По окончании встречи Фицо отметил, что его визит в Москву стал ответом на слова Зеленского, который выступил против любого транзита газа через Украину. Словацкий премьер подчеркнул, что ведёт независимую политику.

Позднее Зеленский выразил возмущение по поводу визита Фицо в Москву и призвал расследовать его связи с Кремлём. Он обвинил словацкого премьера в заинтересованности только в российских энергоресурсах и якобы стремлении способствовать отказу Европы от поставок газа из США. Украинский политик призвал службы безопасности страны обратить внимание на «сомнительные схемы» Словакии при оплате российского газа.