Москва, 24 декабря, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Суд приговорил бойца ММА Расула Очаева к трём годам и шести месяцам колонии общего режима за стрельбу в Москве. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры столицы 24 декабря.

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По данным прокуратуры, приговор был вынесен с учётом позиции ведомства и пока в законную силу не вступил.

«14 февраля 2024 года Очаев, находясь на улице Плющиха, в ходе внезапно возникшего конфликта произвёл не менее двух выстрелов из травматического пистолета GrandPower модели «T-12 F» в сторону ранее ему незнакомых мужчин 1980 г. р. и 1978 г. р., которые впоследствии были госпитализированы в одну из столичных больниц», — говорится в публикации.

Отмечается, что 30-летний Очаев признан виновным по статьям об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью одному из пострадавших и тяжкого вреда, опасного для жизни, второму. Правонарушения были совершены из хулиганских побуждений и с применением оружия.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 14 февраля в ходе дорожного конфликта на Плющихе в центре столицы произошла перестрелка. Причиной стало ДТП на Новом Арбате. В автомобиль семейной пары врезался Lexus — водитель ошибся при перестроении.

В ходе разбирательств и оформления ДТП обе стороны конфликта, в котором участвовали четыре человека, применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения. В результате трое пострадали, а один был доставлен в отделение полиции.

16 февраля Хамовнической межрайонной прокуратуры суд арестовал Очаева. Ему было предъявлено обвинение в хулиганстве и грозило до семи лет лишения свободы.