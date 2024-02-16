Москва, 16 февраля, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Суд арестовал мужчину, который устроил стрельбу на Плющихе в центре Москвы после дорожного конфликта, сообщила 16 февраля пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Прокуратура Москвы

«С учетом позиции Хамовнической межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 29-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), вину он признал частично, ему грозит до семи лет лишения свободы.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что арестованный — боец смешанных единоборств (ММА) Расул Очаев, именно его считают зачинщиком перестрелки. Единственный бой в ММА Очаев провёл в 2012 году и потерпел поражение.

Как передавало ИА Регнум, вечером 14 февраля в ходе дорожного конфликта на Плющихе в центре Москвы произошла перестрелка. Всё случилось из-за ДТП на Новом Арбате. В автомобиль семейной пары врезался Lexus — водитель ошибся при перестроении.

В ходе разбирательств и оформления ДТП обе стороны (четыре человека) применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения. В результате три человека пострадали, а один был доставлен в отдел полиции.

По данным СМИ, в одной из машин находилась дочь почётного президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна Эмилия. Инцидент же произошел между спортсменом и личной охраной Саркисян, оба охранника незначительно пострадали.