Москва, 14 февраля, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Три человека получили травмы на Плющихе в центре Москвы — перестрелка произошла в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщило ТАСС.

Гибдд.рф

По информации собеседника издания, всё случилось из-за ДТП на Новом Арбате. В автомобиль семейной пары вечером 14 февраля врезался Lexus — водитель ошибся при перестроении.

В ходе разбирательств и оформления ДТП обе стороны (четыре человека) применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения.

В результате три человека пострадали, один доставлен в отдел полиции.

Сотрудники ГИБДД установили личности всех участников конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в центре Новосибирска группа молодых людей избила мужчину. Юноши начали конфликтовать с мужчиной, затем перепалка переросла в массовую драку. Потерпевшего избили и под звуки стрельбы погрузили в машину. На вид нападавшим было 19–20 лет.

28 января девятерых человек, устроивших массовую драку со стрельбой на Тамбовской улице в Южном административном округе Москвы, арестовали на 15 суток. Всего в конфликте приняли участие около 20 человек.

В Грузии мужчина 9 февраля открыл стрельбу на рынке в городе Рустави. Стрелявшим оказался 36-летний Г. В результате стрельбы убиты четыре человека, в том числе дядя обвиняемого, который работал на рынке.