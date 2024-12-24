Киев, 24 декабря, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Украинские мужчины придумали новый способ уклониться от мобилизации, используя одиноких беременных женщин. Об этом 24 декабря сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Утверждается, что потенциальные жертвы сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) просят записать их отцом будущего ребёнка. Способ работает, если у мужчины уже есть двое своих детей. В данном случае рождение третьего освобождает от воинской обязанности.

Объявления о поиске женщин размещают в интернете. В качестве вознаграждения за помощь предлагают 1-2 тыс. долларов, но некоторые готовы даже платить алименты. По словам адвокатов, за подобные действия к уголовной ответственности могут привлечь как мужчину, так и партнёршу. При этом доказать вину без признания одной из сторон будет сложно, ведь для установления факта отцовства необходимо провести ДНК-экспертизу. Но забор биоматериала без согласия человека в подобных случаях невозможен.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине сотрудники ТЦК начали так называемую «такси-мобилизацию». Утверждается, что мужчин отлавливают, когда те выходят из машин такси. Предполагается, что военкомов о потенциальном кандидате в украинскую армию предупреждают сами таксисты.

27 ноября агентство Associated Press проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизации. Глава госдепа также призвал НАТО поддержать киевский режим на фоне нехватки военных в рядах Вооружённых сил Украины.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих псов. По его словам, у властей Украины просто нет времени, чтобы готовить людей к боевым действиям.