Киев, 23 декабря, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, они же военкоматы) начали так называемую «такси-мобилизацию». Об этом сообщило «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Такси

Издание ссылается на видео в местных пабликах. На кадрах остановившееся такси обгоняет микроавтобус с сотрудниками ТЦК. Мужчина-пассажир выходит из машины, но не успевает дойти до подъезда, как его хватают военкомы и заталкивают в свой микроавтобус.

Предполагается, что ТЦК о потенциальном кандидате в ВСУ, предупреждают сами таксисты.

Как сообщало ИА Регнум, в Одессе в территориальном центре комплектования (ТЦК) произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, пытавшийся вызволить оттуда мобилизованного сына. Об этом написал народный депутат Верховной рады Артём Дмитрук. Он также предположил, что мобилизованного сына ждёт та же участь, если он вообще ещё жив.

На Украине с 1 января 2025 года всех мужчин в возрасте от 18 лет обяжут пройти военную подготовку. Первой мера коснётся студентов, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих псов. По его словам, у властей Украины просто нет времени, чтобы готовить людей к боевым действиям.