Москва, 24 декабря, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Кадры задержания сотрудника режимного предприятия, обвиняемого в шпионаже в пользу Киева, опубликовала 24 декабря Федеральная служба безопасности.

Кадр из видео

Мужчину задержали у входа на объект. Ему сообщили, что его подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Также задержанного уведомили о том, что с ним будут проведены следственные мероприятия. Затем его препроводили в автомобиль.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937480" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ задержала работника режимного предприятия за шпионаж в пользу Украины

На допросе мужчина рассказал, что примерно полгода назад на него вышел представитель Украины, назвавший себя Алексеем. Он предложил россиянину передать сведения за вознаграждение.

«Также переданы координаты военных объектов и фотографии изделия современной разработки военно-промышленного комплекса», — рассказал задержанный.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 24 декабря проинформировала о задержании гражданина России 1980 года рождения, подозреваемого в передаче Киеву сведений закрытого характера. Мужчина является сотрудником режимного предприятия.

По версии следствия, он установил связь с представителями службы внешней разведки Украины и передал в Киев данные о подразделениях российской армии. Эту информацию киевский режим мог использовать против безопасности России, в том числе в зоне проведения спецоперации.

Следственный отдел ФСБ возбудил против россиянина уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину по решению суда заключили под стражу. Он признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.