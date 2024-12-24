Москва, 24 декабря, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Московский городской суд в ходе заседания 24 декабря приговорил бывшего председателя совета директоров группы «Медполимерпром», гражданина США Джина Спектора, осуждённого за шпионаж, к 15 годам колонии строгого режима.

Александр Кондратюк/РИА Новости

«Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет <…> по совокупности (с предыдущим приговором) окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — процитировали «Известия» приговор судьи.

Также суд оставил без изменений штраф в размере 14,1 млн рублей, назначенный в ходе вынесения предыдущего приговора. Детали дела не огласили, так как он засекречено.

Как передавало ИА Регнум, Спектора в рамках дела о шпионаже арестовали в августе 2023 года. Он родился и вырос в Ленинграде, но переехал в США, где получил гражданство. Компания «Медполимерпром», в руководстве которой он состоял, специализировалась на лекарствах от онкозаболеваний.

В феврале 2020 года Спектора арестовали по обвинению в посредничестве при передаче взятки в 2015–2016 годах работавшей в то время помощницей вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Следствие таким образом расценило оплату путёвок в Таиланд и Доминикану на общую сумму 4 млн рублей.