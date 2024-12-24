Москва, 24 декабря, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения своего коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева, отметив, что дорожит добрыми товарищескими отношениями с азербайджанским лидером.

ячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые тёплые поздравления по случаю дня рождения», — говорится в опубликованной 24 декабря на сайте Кремля поздравительной телеграмме главы государства.

Путин отметил, что личный вклад Алиева в построение и упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Азербайджаном трудно переоценить.

«Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями. И, конечно, буду рад продолжению тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — добавляется в поздравлении.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября Путин провёл телефонные переговоры с Алиевым. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудили ход реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта.

Отмечалось, что беседа прошла в контексте соглашений, достигнутых во время визита Путина в Азербайджан в августе 2024 года, и с учётом встречи с Алиевым 13 ноября в Баку с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.