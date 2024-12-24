Анкара, 24 декабря, 2024, 09:58 — ИА Регнум. На заводе по производству взрывчатки в городе Балыкесире, расположенном в западной части Турции, прогремел взрыв, есть погибшие и раненые. Об этом 24 декабря рассказал губернатор одноимённой провинции Исмаил Устаоглу.

Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В результате взрыва на заводе по производству взрывчатки в уезде Кареси Балыкесира есть погибшие и раненые. Информация уточняется», — процитировал его словам телеканал CNN Türk.

По информации телеканала, при взрыве на заводе погибли 12 человек и ещё трое получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии прогремел взрыв. В результате происшествия два человека погибли и ещё четверо пострадали.

Пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии 24 декабря сообщила о задержании начальника сборочного цеха ООО «Корпорация Лесмаш» после взрыва. Отмечалось, что ЧП произошло из-за нарушения правил безопасности начальником цеха, а также лицами из числа руководства предприятия, погибли два человека, ещё четверо пострадали. Было возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более человек в результате нарушений правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).