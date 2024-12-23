Абакан, 23 декабря, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Два человека погибли, четыре пострадали при взрыве, произошедшем 23 декабря на бывшем опытно-механическом заводе в Абакане в Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди», — написал глава Хакасии Валентин Коновалов в Telegram-канале.

Он отметил, что на место происшествия прибыли спасатели и правоохранители. Они устанавливают обстоятельства трагедии. Коновалов также отправил туда своего заместителя Юрия Курлаева для контроля над ситуацией.

Глава региона выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Власти окажут им всю необходимую помощь, пообещал он.

Как передавало ИА Регнум, в октябре произошел взрыв на автозаправочной станции в Грозном. Погибли четыре человека. В связи с происшествием возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

В сентябре на заводе в Нижнем Тагиле погиб рабочий при взрыве газового коллектора доменной печи. Также пострадали несколько человек. Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности.