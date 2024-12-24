Абакан, 24 декабря, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Начальник сборочного цеха ООО «Корпорация лесмаш» задержан после взрыва, ставшего причиной гибели двух человек на предприятии в Абакане. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии

«В Абакане в рамках расследования уголовного дела о гибели и травмировании работников предприятия задержан начальник сборочного цеха ООО «Корпорация лесмаш», — подтвердили в ведомстве.

Взрыв произошёл 23 декабря в цехе на территории Абаканского опытно-механического завода. По данным следствия, при выполнении шлифовальных работ во время сварки резервуара для воды произошел хлопок сжатого воздуха, находившегося в емкости, с частичным её разрушением.

В результате ЧП, произошедшего из-за нарушения правил безопасности начальником цеха, а также лицами из числа руководства предприятия, погибли два человека, ещё четверо пострадали. Трое пострадавших отправлены на амбулаторное лечение, один человек госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более человек из-за нарушений правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

С задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Место происшествия осмотрено, изъяты техническая, кадровая и бухгалтерская документации. Кроме того, изъяты иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии прогремел взрыв, в результате чего два человека погибли, ещё четверо пострадали. Глава Хакасии Валентин Коновалов обратился к пострадавшим в результате взрыва с пожеланиями скорейшего выздоровления. Семьям погибших он выразил глубокие соболезнования.