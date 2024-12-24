При зачистке от Вооруженных сил Украины (ВСУ) одного из населённых пунктов в Курской области обнаружен киевский боевик, прятавшийся под кроватью в частном доме. При допросе выяснилось, что раненного в ногу военнослужащего оставили после того, как бойцы ВСУ передумали держать оборону в выбранном месте, сообщил 24 декабря «РИА Новости» командир подразделения ВС России. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1034-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум ВСУ, наемники, Курская область

Боевики ВСУ зашли в Курскую область 6 августа 2024 года. 18 декабря пресс-служба Министерства обороны РФ сообщала, что совокупные потери врага за время ведения боевых действий в курском приграничье превысили 41,8 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин 19 декабря на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что вся территория региона будет освобождена и восстановлена. По словам российского лидера, действия киевского режима по атаке на Курскую область не имеют военного смысла, ВС РФ выбьют их оттуда, а потом в регионе займутся восстановлением.

Тем временем Минобороны 24 декабря показало видеокадры того, как военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей одного из населённых пунктов Курской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937427" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Эвакуация мирных жителей из курского приграничья

Жители села рассказали, что боевики украинских вооружённых формирований подвергали мирных граждан избиениям, а также атаковали их дронами-камикадзе.

Бойцы сумели вывезти пожилых людей в безопасную местность, несмотря на круживший в небе дрон ВСУ.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.