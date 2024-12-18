Москва, 18 декабря, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в Курской области потеряли более 210 бойцов и два танка, проинформировал 18 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30», — сообщили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, всего за время боёв на данном направлении противник потерял более 41 870 бойцов, 244 танка, 184 боевые машины пехоты, 127 бронетранспортёров, 1283 боевые бронированные машины, 1152 автомобиля, 318 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Российские подразделения остановили продвижение ВСУ на курском направлении, заявил 18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, российские военные продолжают уничтожать и выдавливать украинских бойцов и иностранных наёмников из занятых ими некоторых населённых пунктов.

17 декабря ИА Регнум передавало, что за сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 260 военных. Также противник лишился трёх боевых бронемашин и пусковой установки РСЗО RAK-SA-12.

16 декабря бойцы спецназа Росгвардии уничтожили в Курской области бронированную машину Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также её экипаж. Суточные потери ВСУ на курском направлении в этот день составили до 540 бойцов.

Курская авантюра киевского режима — это преступление против народа России, заявил 16 декабря президент России Владимир Путин. Глава государства добавил, что выбросить противника из Курской области — святая обязанность ВС РФ, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.