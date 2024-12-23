Москва, 23 декабря, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Около 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Информация о возможных последствиях атаки не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что силы и средства ПВО России отражают воздушную атаку украинских войск в Ростовской области. В районе Миллерово уничтожено восемь БПЛА, пострадавших нет.

При этом в период с 20:40 до 21:20 мск средствами ПВО РФ над Ростовской областью сбито девять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В ночь на 22 декабря над Ростовской областью сбили восемь беспилотников и одну ракету, запущенные ВСУ. Дроны были уничтожены в Азовском районе, Таганроге и Новочеркасске. Ракету ВСУ сбили около Миллерово.