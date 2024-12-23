Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) России отражают воздушную атаку украинских войск в Ростовской области. Об этом 23 декабря сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА», — написал врио губернатора Ростовской области.

Слюсарь уточнил, что пострадавших нет, информация о последствиях атаки на земле уточняется. В настоящее время системы ПВО, а также мобильные группы продолжают отражать воздушную атаку врага.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным пресс-службы Минобороны РФ, российские средства ПВО вечером 23 декабря в течение 40 минут сбили над Ростовской областью девять украинских беспилотников.

В ночь на 22 декабря над Ростовской областью сбили восемь беспилотников и одну ракету, запущенные ВСУ. Дроны были уничтожены в Азовском районе, Таганроге и Новочеркасске. Ракету ВСУ сбили около Миллерово.

Минобороны РФ 22 декабря сообщило, что российские средства ПВО за сутки ликвидировали 100 украинских БПЛА. Также были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун» и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS