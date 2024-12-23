Симферополь, 23 декабря, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Крыма три украинских беспилотника. Об этом 23 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«С 16:50 до 17:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря российские срелства ПВО сбили над Крымом три БПЛА украинской армии. Беспилотники ВСУ запустили в течение получаса.

Вечером 22 декабря Минобороны России сообщило об уничтожении дрона ВСУ над территорией Брянской области. Атаку киевский режим предпринял в 18:15 мск.