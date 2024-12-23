Москва, 23 декабря, 2024, 18:04 — ИА Регнум. С начала 2024 года президент России Владимир Путин принял участие в более чем 220 внешнеполитических мероприятиях. Об этом 23 декабря заявил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

Михаил Терещенко/POOL/ТАСС

«Внешнеполитическая повестка нашего президента в 2024 году была весьма насыщенной. Мы посчитали, что за год президент поучаствовал в более чем 220 мероприятиях», — отметил Ушаков.

Он уточнил, что мероприятия международного характера включали в том числе телефонные переговоры, личные встречи, контакты по видео-конференц-связи. В этих мероприятиях участвовало руководство 54 государств.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре вице-премьер ― полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что на IX Восточный экономический форум в этом году приехало рекордное число участников — 7 тыс. человек. В этом году на ВЭФ приехали представители 75 стран, включая 16 недружественных государств.

В конце октября в Казани прошёл 16-й саммит БРИКС. Как отметил Путин по итогам мероприятия, участие в саммите приняли делегации 35 стран и шести международных организаций.