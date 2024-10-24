Казань, 24 октября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Саммит БРИКС успешно завершился, заявил президент России Владимир Путин на конференции по итогам саммита.

Алексей Филиппов/ Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Только что успешно завершился 16-й саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Я не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что программа саммита была расширенной, всего в нём приняли участие делегации 35 государств и шести международных организаций. Во время саммита участники обсудили перспективы расширения объединения, а также актуальные вопросы, включая международного характера с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке, уточнил Путин.

«В Казани мы подтвердили, что БРИКС — это не замкнутый по себе формат, он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы», — добавил президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3924927" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пресс конференция по итогам XVI саммита БРИКС

Путин отметил, что все новые члены БРИКС активно принимают участие в рабочих форумах, выдвигают идеи и собственные инициативы.

Более того, отметил российский лидер, новые участники БРИКС увидели, что в объединении есть самое главное — взаимное уважение.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС проходил в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил президент России Владимир Путин.

Переговоры Путина с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.