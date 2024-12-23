Лондон, 23 декабря, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Великобритании провели успешное испытание радиочастотного оружия направленной энергии (RFDEW), которое способно стать «убийцей дронов». Об этом 23 декабря заявила пресс-служба минобороны королевства.

«Британские солдаты впервые успешно испытали революционное оружие, которое может уничтожить рой дронов с помощью радиоволн по цене, меньшей, чем стоимость пачки пирожков с начинкой», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, новое оружие действует на расстоянии до 1 км. Стоимость одного выстрела составляет всего £0,01 (менее 2 рублей). Оборудование способно обнаруживать, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.

Сообщается, что RFDEW испускает высокочастотные радиоволны, которые способны вывести из электронные компоненты беспилотников и обезвредить их. Оборудованием может управлять один человек, прибор может установить на грузовик.

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