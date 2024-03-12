Лондон, 12 марта, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс опубликовал в соцсети Х кадры испытаний засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire.

Кадр из видео

«Посмотрите первое в истории видео о британском лазерном оружии DragonFire. Недавно рассекреченные кадры демонстрируют способность лазера поражать цели со скоростью света», — написал он.

На записи, в частности, видны полевые и стендовые испытания боевого лазера на полигоне в Шотландии. В ролике также представлена видеографика действия оружия. Смоделировано, как установленный на военном корабле лазер выводит из строя катер, слепит один БПЛА и сбивает другой.

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Как передавало ИА Регнум, в январе британское министерство обороны информировало, что Великобритания успешно испытала лазерное направленное энергетическое оружие дальнего действия DragonFire, комплекс успешно поразил несколько воздушных целей.

В мае 2022 года на тот момент вице-премьер Юрий Борисов информировал, что в России на боевом применении есть не только лазерное оружие «Пересвет», но используется также лазерный комплекс «Задира».