Донецк, 7 марта, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Успешные испытания противодронного ружья «Гарпия» прошли под Донецком на одном из типов беспилотников, часто применяемых в зоне специальной военной операции — DJI Mavic Pro, сообщает РИА Новости.

fill Дрон

Указанный вид дронов может нести боезаряд и применяться в качестве ударного средства. Противодронное ружье «Гарпия» имеет дальность действия от 500 метров до 2 км.

Оно позволяет блокировать связь с пультом беспилотника, после чего дрон либо останавливается на месте, либо возвращается к месту посадки, заранее заданному оператором устройства. «Гарпия» также способна смещать координаты точки возвращения, из-за чего беспилотник улетает на посадку в неизвестном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября стало известно, что в России разработана новая модификация ружья радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛПД-802, которое способно поражать американские беспилотники.