Усть-Лабинск, Краснодарский край, 23 декабря, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Восьмерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы приговорили к срокам от семи до восьми лет лишения свободы. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Рамазан Рашидов/ТАСС

«Усть-Лабинским районным судом оглашен приговор в отношении Адиля Абдуллаева, Будуна Будунова, Гамзата Гамзатова, Курбана Ибрагимова, Магомеда Ирбейнова, Гасан-Гусейна Магомедова, Магомеда Омолаева и Мухомадрасула Шахбаева. Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263.1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ», — говорится в сообщении.

Подсудимые — участники массовых беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. Семерым из них дали семь, одному — восемь лет колонии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Александровский районный суд Ставропольского края приговорил семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к срокам от восьми до девяти лет колонии.

Президент России Владимир Путин 30 октября 2023 года заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы организовали агентуры спецслужб Запада. Глава государства добавил, что их организовали через соцсети, в том числе с Украины.

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов 9 июля рассказал, что 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы находятся под стражей. По его словам, ещё 1200 человек из числа хулиганов привлекли к административной ответственности.

Вечером 29 октября 2023 года свыше 1,2 тыс. человек устроили беспорядки в аэропорту Уйташ Махачкалы, ворвавшись в здание воздушной гавани, а после этого — на лётное поле. Там они окружили автобус с пассажирами прибывшего в аэропорт самолёта из Тель-Авива. Беспорядки произошли на фоне обострения ближневосточного конфликта и ситуации в секторе Газа. Силовики пресекли действия хулиганов, пассажиры рейса не пострадали.