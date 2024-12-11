Ставрополь, 11 декабря, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Александровский районный суд Ставропольского края приговорил семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к срокам от 8 до 9 лет колонии. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

AP/TASS

Установлено, что 29 октября прошлого года Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев в аэропорту Уйташ на почве ненависти к израильтянам участвовали в массовых беспорядках и игнорировали требования правоохранителей.

В ходе беспорядков было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей, блокировка работы аэропорта привела к задержке и отмене рейсов. 23 представителя власти пострадали из-за действий демонстрантов.

«Они признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества»), ч. 3 ст. 263.1 УК РФ («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах группой лиц по сговору»). Один из них также осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — указано на сайте прокуратуры.

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 8 до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 30 октября 2023 года заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы организовали агентуры спецслужб Запада. Глава государства добавил, что их организовали через соцсети, в том числе с Украины.

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов 9 июля рассказал, что 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы находятся под стражей. По его словам, ещё 1200 человек из числа участников беспорядков привлекли к административной ответственности.

23 августа был вынесен первый приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Пятерых фигурантов уголовного дела приговорили на сроки лишения свободы от шести лет и четырёх месяцев до девяти лет. Всех обвиняемых признали виновными по части 2 статьи 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»), а Раджабова — также по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).