Махачкала, 9 июля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года находятся под стражей. Об этом 9 июля сообщил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов в ходе совещания с главой республики Сергеем Меликовым.

AP/TASS

«После событий в аэропорту 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах, <…> все сидят законно», — сказал он.

Магомедов добавил, что ещё 1200 человек из числа принимавших участие в беспорядках привлекли к административной ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 октября 2023 года около 1200 человек устроили беспорядки в аэропорту Уйташ Махачкалы. Они ворвались в здание воздушной гавани, а после этого — на лётное поле, где окружили автобус с пассажирами прибывшего самолёта из Тель-Авива. Беспорядки произошли после обострения ситуации в секторе Газа, сотрудники силовых ведомств пресекли хулиганские действия, пассажиры рейса не пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Правоохранители задержали на месте 60 участников беспорядков, а после этого — ещё 20 причастных к ним.

Президент России Владимир Путин 30 октября 2023 года отметил, что события в аэропорту Махачкалы организовали агентуры западных спецслужб. Российский лидер уточнил, что беспорядки готовили через соцсети, в том числе с Украины.