Лондон, 14 декабря, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Сдача города Красноармейска (украинское название Покровск) в Донецкой народной Республике (ДНР) сильно отразится на возможностях Украины по производству оружия. Об этом 13 декабря написал британский журнал The Spectator.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Когда город падёт, изготовление стали в Украине сократится вдвое, что серьёзно отразится на производстве оружия», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, сейчас судьба Красноармейска повисла на волоске, при этом возможность какого-либо прекращения огня на существующих линиях фронта представляется маловероятной.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря агентство Bloomberg написало, что крупнейшая на Украине сталелитейная компания «Метинвест» из-за приближения линии боевого соприкосновения прекратила добычу угля на площадке «Шахтоуправление «Покровское» в Песчаном в районе Красноармейска. Отмечалось, что персонал компании и членов их семей эвакуировали с объекта.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 11 декабря рассказал, что киевский режим поручил готовить общественное мнение к сдаче украинской армией сразу пяти городов в ДНР. По его словам, это Красноармейск, Курахово, Часов Яр, Дзержинск (украинское название — Торецк) и Димитров (украинское название — Мирноград).

В силовых структурах 7 декабря сообщили о взятии российскими военными под огневой контроль трассы Красноармейск ― Днепропетровск. По этой дороге украинская армия вела снабжение своих группировок в Красноармейске, Шевченко и окрестных населённых пунктах.