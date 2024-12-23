Кишинёв, 23 декабря, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Заявление Службы внешней разведки России о том, что власти Молдавии готовят план военной операции в Приднестровье и могут попытаться развязать войну в регионе, не соответствует действительности. Об этом 23 декабря заявил глава кабинета президента Молдавии Адриан Бэлуцел.

Иван Шилов ИА Регнум

В СВР 23 декабря заявили, что молдавский президент Майя Санду потребовала разработать план военной операции по установлению «контроля над Приднестровьем» и ликвидации присутствия российских миротворцев.

«Неправда, что власти Республики Молдова готовят военные действия в Приднестровье, — это серьёзная и опасная дезинформация, призванная посеять панику и недоверие», — написал Бэлуцел в своём Telegram-канале.

Он заявил, что молдавское руководство якобы стремится к мирному разрешению конфликта в Приднестровье. Бэлуцел потребовал вывода из региона российских миротворцев, находящихся в Приднестровье с 1992 года.

Также Бэлуцел назвал манипулятивными обвинения Молдавии и Украины в напряжённой энергетической ситуации в Приднестровье. Он заявил, что «Газпром» якобы отказывается выполнять свои контрактные обязательства.

Как сообщало ИА Регнум, власти Молдавии 16 декабря ввели чрезвычайное положение на фоне угрозы энергетического кризиса. Власти Молдавии заявили, что существует угроза остановки поставок газа на Днестровскую ГРЭС близ Тирасполя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила18 декабря, что Кишинёв должен рассчитаться за поставки российского газа, а не сетовать по поводу якобы шантажа со стороны РФ.

Служба внешней разведки 23 декабря заявила, что молдавские власти могут попытаться развязать в регионе военные действия. Санду требует подготовить силовой захват расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС.