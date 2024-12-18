Москва, 18 декабря, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Молдавия должна заплатить за поставки российского газа вместо того, чтобы «жаловаться» на выдуманный шантаж со стороны России. Об этом заявила на брифинге 18 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она отметила, что глава республики Майя Санду продолжает «заигрывать» с представителями НАТО вопреки нейтральному статусу Молдавии.

«Президент Санду на прошлой неделе побывала в Брюсселе, где ритуально жаловалась на газовый шантаж России. Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует», — подчеркнула Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря в Молдавии начало действовать чрезвычайное положение. Формальным основанием для его введения стала угроза энергетического кризиса. Ввиду прекращения действия транзитного договора на прокачку российского газа через Украину существует угроза остановки его поставок на Днестровскую ГРЭС близ Тирасполя.

Кроме того, на переговорах 25 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Молдавии Виктор Парликов договорились продолжить обсуждение вариантов поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Также замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплату долга за ранее поставленный газ на сумму более $700 млн. При этом власти республики по-прежнему готовы «признать» лишь 9 млн евро долга. В связи с неоплаченными поставками «Газпром» сократил суточный объем подачи газа в Молдавию на 30%.