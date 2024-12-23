Москва, 23 декабря, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду готовит план военной операции в Приднестровье и может попытаться развязать войну в регионе. Об этом 23 декабря сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Президент Молдавии Майя Санду

«Не отрезвило президента [Санду] напоминание о том, что правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС. «Войдя в раж», президент требовала подготовить силовой захват электростанции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе совещания с правительством на тему энергетической безопасности республики Санду заявила, что нужно создать план военной операции по установлению «контроля над Приднестровьем» и ликвидации присутствия в регионе миротворцев из России.

«Никто не может гарантировать, что молдавский президент действительно не попытается развязать реальную войну в регионе», — добавили в СВР.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря в Молдавии начало действовать чрезвычайное положение на фоне угрозы энергетического кризиса. Из-за прекращения действия транзитного договора на прокачку газа из РФ через Украину есть угроза остановки его поставок на Днестровскую ГРЭС около Тирасполя.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 декабря заявила, что Молдавии необходимо заплатить за поставки российского газа вместо жалоб на выдуманный шантаж со стороны России. Дипломат уточнила, что Санду продолжает «заигрывать» с представителями НАТО вопреки нейтральному статусу республики.