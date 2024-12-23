Минск, 23 декабря, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что часто завидует масштабным достижениям Москвы, многие из которых власти страны повторяют в Минске.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

В ходе встречи с московским мэром Сергеем Собяниным белорусский лидер рассказал, что присутствующий на ней бывший посол Белоруссии в РФ, глава администрации президента республики Дмитрий Крутой любит Москву за то, что в ней было сделано в течение последних лет.

«Это не для лести, я тоже завидую часто. Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске, но не имеем на это таких возможностей, и сами себя утешаем этим, что возможностей не хватает. Но многому учимся, подсматриваем у вас и многие вещи повторяем», — привела его слова пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко также отметил тему реновации в Москве, рассказав, что в Минске городские власти занимаются привидением его в порядок и точечно «реанимируют» столицу Белоруссии.

«Где надо, сносим здания, улучшаем жизнь людей, благоустройство. Я это сам вижу. Много с президентом России [Владимиром Путиным] обсуждаем эти вопросы. Он рассказывает мне и про Москву, и про Питер», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Лукшенко заявил, что Россия и Белоруссия стали сильнее, несмотря на внешнее давление. По его словам, в условиях давления путём беспрецедентных санкций в обеих странах сохранены базовые отрасли экономики, не нарушена финансовая система, безработица находится на минимальных значениях, а доходы и накопления граждан растут.

Белорусский премьер-министр Роман Головченко 4 декабря заявил, что Белоруссия и Россия за 25 лет союзного строительства достигли ощутимых экономических результатов. Он отметил, что рост ВВП в двух государствах превысил 4%, а взаимный товарооборот увеличился более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года