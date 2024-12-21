Москва, 21 декабря, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Работа московской сети стационаров позволила снизить смертность от инсультов на 15%, а инвалидизацию — на 35%. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Евгений Биятов/РИА Новости

В своём личном блоге мэр напомнил, что при инсультах время играет ключевую роль: чем быстрее пациента доставят в стационар, тем больше шансов его спасти и тем выше шанс на восстановление.

«Сегодня в инсультную сеть входят 13 многопрофильных стационаров — в результате сеть равномерно покрывает весь город. Для помощи детям инсультный центр работает на базе Морозовской больницы», — рассказал Собянин.

Цифровые сервисы позволяют быстро определить, в какой из стационаров доставить пациента, отметил мэр. Экстренную операцию начинают не позже, чем через 40 минут от момента поступления в стационар. Больницы, входящие в сеть, оснащены современным оборудованием, необходимым для диагностики и лечения инсультов, рассказал Собянин.

На базе Морозовской детской больницы был разработан и запатентован эффективный метод диагностики одной из причин детского инсульта, сообщил также мэр. Благодаря новому тесту врачи имеют возможность вовремя распознать проблему, провести лечение и избавить маленьких пациентов от серьёзной угрозы, отметил он.

«Важнейшим этапом лечения инсультов является комплексная реабилитация. Чем раньше её начать, тем меньше процент инвалидизации, либо её и вовсе удастся избежать. В Москве к реабилитации приступают в первые 48 часов с момента поступления пациента с инсультом в стационар», — рассказал таже Собянин.

После выписки пациенты, перенесшие инсульт, включаются в программу проактивного диспансерного наблюдения, в рамках которой личный врач пациента, его помощник и сам пациент выступают как единая команда, сообщил мэр.

Родственники пациентов могут получить навыки профессионального ухода, пройдя бесплатное обучение в «Школе родственного ухода», а пациенты, перенесшие инсульт, бесплатно получают препараты, снижающие риск повторного инсульта, добавил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова открыли центр женского здоровья в структуре больницы №15 им. Филатова. Это будет крупнейший центр в России, в котором женщины смогут получать профильную медицинскую помощь в течение всей жизни, рассказал мэр.

Также в ноябре в московском ГКБ имени Юдина открылся новый ангиографический операционный блок. Аппараты имеют функциональные хирургические столы и современные системы навигации. Оборудование позволяет проводить малоинвазивные эндоваскулярные операции для диагностики и лечения сосудистых заболеваний.