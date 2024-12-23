Киев, 23 декабря, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Один из ударов российской армии, нанесённый в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области, пришёлся по складам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

Утром 23 декабря телеканал ТСН сообщил о серии взрывов в Хмельницкой области. Комментариев от местных властей не поступало.

Лебедев уточнил, что по городу ударили трижды. Склады в районе ж/д станции Староконстантинов I ВС РФ поразили примерно в 4:45 утра в момент последней атаки. На том направлении часто замечали иностранных наёмников и украинских военных в высоких званиях. После взрыва последовала детонация, а к месту инцидента направилось много машин скорой помощи.

«В 3:00 ночи 23 декабря агентура сопротивления зафиксировала мощный взрыв со стороны ж/д станции Староконстантинов II, примыкающей к военному аэродрому. В 3:35 был слышен ещё один взрыв со стороны аэродрома. По свидетельству сопротивления, даже утром было видно задымление в направлении технико-эксплуатационной части», — процитировало его «РИА Новости».

По информации Лебедева, в последние дни именно там замечали хвосты самолётов, однако их принадлежность не определили.

Как передавало ИА Регнум, Лебедев также проинформировал об ударе по действующему военному аэродрому ВСУ в Миргороде в Полтавской области, нанесённому 22 декабря. По его словам, в самом городе номера в отелях и гостиницах часто занимают иностранцы, в числе которых пилоты и персонал, обслуживающий самолёты.

22 декабря ВС России также поразили цеха по производству ударных беспилотников украинской армии, места их хранения и подготовки к запуску. В тот же день российская армия ударила по местам скопления сил иностранного легиона ВСУ.