Киев, 23 декабря, 2024, 05:58 — ИА Регнум. На Украине ночью 23 декабря серия взрывов прогремела в Хмельницкой области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Первые взрывы были слышны в городе Староконстантинове. О повторных прилётах в Хмельницкой области сообщили уже без указания точного населённого пункта. Других подробностей об инцидентах нет. Местные власти не комментировали сообщения о взрывах.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 02:14. Тревожный сигнал был отменён в 05:30 мск.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Хмельницкой области звучала с 02:14 мск. Тревога в области отменена в 05:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 23 декабря взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Полтавской области.

Вечером 21 декабря на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Николаеве.