Москва, 22 декабря, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил (ВС) России нанесли удары по инфраструктуре украинских аэродромов и цехам по производству ударных дронов, проинформировал 22 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и подготовки к запуску», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления сил иностранного легиона ВСУ. Также в оборонном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», два реактивных снаряда HIMARS и 100 украинских беспилотников.

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 650 самолётов, 283 вертолёта, 38 341 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 19 952 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19 932 орудия полевой артиллерии и миномётов, 29 427 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря российские военные нанесли новые удары по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.

Также целями для ударов оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии ВС РФ были объекты инфраструктуры военных аэродромов, места хранения ударных беспилотников и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 147 районах.