Донецк, 19 декабря, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Российские войска ведут тяжёлые бои, продвигаясь вперёд в Дзержинске. Прогресс также есть у Красноармейска и Димитрова, сообщил глава ДНР Денис Пушилин 19 декабря в интервью «РИА Новости».

Константин Михальчевский/РИА Новости

По его словам, армия работает по всем направлениям фронта и освобождает территории, города и районы, которые ВСУ на протяжении десяти лет превращали в укрепления.

«Наши военнослужащие ведут тяжёлые бои в Дзержинске, с направления которого враг бьёт по Горловке», — сказал Пушилин.

Он уточнил, что ВС РФ контролируют в городе большинство высотных домов. Они продвигаются вперёд, хотя противник активно использует FPV-дроны и мины, а также пока ещё может перебрасывать в Дзержинск резервы.

Ожесточённые бои, добавил глава ДНР, идут на красноармейском (покровском) направлении. Там освобождён посёлок Заря, есть продвижение у самого Красноармейска и Димитрова. Российские подразделения наращивают наступательную активность на краснолиманском направлении.