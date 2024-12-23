Москва, 23 декабря, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате столкновения автобуса с маршруткой на Профсоюзной улице в Москве. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что одного из пострадавших спасателям пришлось деблокировать. Его передали врачам.

По информации телеканала РЕН ТВ, авария произошла в районе выезда с улицы на МКАД. Предварительно, травмы мог получить водитель маршрутки.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря в Москве в массовом ДТП с участием пожарной машины и автобуса пострадали 15 человек. 14 из них госпитализировали. В их числе были дворе пожарных. Авария произошла на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Водитель пожарной машины проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пожарная машина пересекла перекресток с включёнными спецсигналами, так как направлялась на вызов.