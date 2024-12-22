Москва, 22 декабря, 2024, 21:41 — ИА Регнум. В массовом ДТП с участием КамАЗа, автобуса и трёх автомобилей на юге Москвы пострадали 10 человек, сообщила 22 декабря столичная Госавтоинспекция (ГАИ) в Telegram-канале.

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По информации ведомства, авария произошла на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Водитель грузовика проехал перекрёсток на запрещающий движение сигнал, инициировав столкновение с автобусом и тремя автомобилями.

«По предварительным данным пострадали 10 человек, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение», — сказано в сообщении ГАИ.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов погиб в результате ДТП на Ленинградском проспекте в Москве.

На 32-м километре трассы М4 «Дон» в Домодедове 14 декабря столкнулись около 20 автомобилей. В аварию попали легковые и грузовые автомобили.

В этот же день массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Столкнулись четыре автомобиля, пострадали четыре человека.