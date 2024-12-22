Москва, 22 декабря, 2024, 22:56 — ИА Регнум. По уточнённым данным, количество пострадавших в массовом ДТП вечером 22 декабря на Новочеркасском бульваре в Москве возросло до 15 человек, 14 из них — госпитализированы, в том числе двое пожарных. Об этом сообщили оперативные службы.

Кадр из видео

Выяснилось, что пожарная машина ехала по вызову. ДТП произошло на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара.

Установлено, что водитель пожарной машины проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и тремя автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора.

Пожарная машина проехала перекресток с включенными спецсигналами.

Как сообщало ИА Регнум, изначально говорилось, что в массовом ДТП с участием КамАЗа, автобуса и трёх автомобилей на юге Москвы пострадали 10 человек.

На 32-м километре трассы М4 «Дон» в Домодедове 14 декабря столкнулись около 20 автомобилей. В аварию попали легковые и грузовые автомобили.

В этот же день массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Столкнулись четыре автомобиля, пострадали четыре человека.