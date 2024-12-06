Москва, 6 декабря, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства.

РИА Новости/Алексей Никольский

Сегодня российский лидер вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко проведет Высший госсовет Союзного государства. Лидеры обсудят вопросы безопасности. Как анонсировали в Кремле, предметом особого внимания станет укрепление общего оборонного пространства

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933808" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин прибыл в Минск

Ожидается подписание договора России и Белоруссии о гарантиях безопасности и концепция безопасности Союзного государства. Кроме того, планируется принять конкретные решения по введению комфортных тарифов на услуги связи, формированию объединенного рынка электроэнергии, борьбе с незаконным импортом товаров. Заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства. Кроме того, Путин и Лукашенко также проведут отдельную встречу.