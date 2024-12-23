Москва, 23 декабря, 2024, 07:48 — ИА Регнум. В январе первая рабочая неделя будет самой короткой в 2025 году, продлится она всего два дня. Об этом напомнила «РИА Новости» эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Первая рабочая неделя после новогодних каникул в 2025 году будет сокращённой — двухдневной. Выйдут россияне на работу 9 и 10 января. Следом идут два календарных выходных — суббота и воскресенье.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря началась последняя рабочая неделя в 2024 году. Перед новогодними праздниками россияне будут трудиться шесть дней.

Согласно документу, рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесли на субботу, 28 декабря. Таким образом рабочая неделя продлится с 23 по 28 декабря. При этом 28 декабря не будет сокращенным днём.

При этом регионы России вправе самостоятельно решить, будет ли 28 декабря нерабочим или рабочим днём.

У россиян перед новогодними праздниками будет три выходных дня ― 29, 30 и 31 декабря. Новогодние каникулы в 2025 году продлятся до 8 января. Всего на новогодние праздничные дни в 2025 году придётся 11 дней подряд.

Выходной на 31 декабря перенесён с 7 января.

В 2026 году на новогодних каникулах россияне будут отдыхать девять дней. Выходными будут дни с 31 декабря 2025 года по 8 января.