Москва, 16 декабря, 2024, 17:37 — ИА Регнум. У россиян перед новогодними праздниками будет три выходных дня. Об этом 16 декабря напомнил министр труда и социального развития России Антон Котяков.

РИА Новости

«У нас 29-е, 30-е, 31-е — три дня выходных», ― уточнил он.

А новогодние каникулы в 2025 году продлятся до 8 января. Всего на новогодние праздничные дни в 2025 году придётся 11 дней подряд.

Как следует из утвержденного правительством производственного календаря, 30 декабря — это выходной день за счёт переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Выходной на 31 декабря перенесён с 7 января, поэтому новогодние каникулы стали непрерывными. Однако перед выходными будет шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря, где последний рабочий день не будет сокращённым.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России 4 октября утвердило праздничные и выходных дни в 2025 году. Выходные дни перенесут с субботы 4 января на пятницу 2 мая; с воскресенья 5 января на среду 31 декабря; с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая; с субботы 8 марта на пятницу 13 июня; с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Также нерабочими будут дни 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, с 2 по 4 ноября.

В 2026 году на новогодних каникулах россияне будут отдыхать девять дней. Выходными будут дни с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

Котяков 13 декабря заявил, что возможность закрепления за 31 декабря в России официального статуса выходного дня на данный момент неактуальна.