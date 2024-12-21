Москва, 21 декабря, 2024, 08:33 — ИА Регнум. В последнюю рабочую неделю перед новогодними праздниками россияне будут трудиться шесть дней. Это следует из постановления правительства России о переносе выходных дней в 2024 году.

Виталий Аньков/РИА Новости

Согласно документу, рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесли на субботу, 28 числа. Таким образом рабочая неделя продлится с 23 по 28 декабря. При этом 28 декабря не будет сокращенным днём.

В Минтруда заявили, что регионы России вправе самостоятельно решить, будет ли 28 декабря нерабочим или рабочим днём. Также работодатели, которые не представляют бюджетные организации, вправе предоставлять дополнительный оплачиваемый отдых 28 декабря работникам с учётом финансовых возможностей.

Как сообщало ИА Регнум, у россиян перед новогодними праздниками будет три выходных дня ― 29, 30 и 31 декабря. Новогодние каникулы в 2025 году продлятся до 8 января. Всего на новогодние праздничные дни в 2025 году придётся 11 дней подряд.

Выходной на 31 декабря перенесён с 7 января, поэтому новогодние каникулы стали непрерывными.

Министр труда и социального развития России Антон Котяков 13 декабря заявил, что возможность закрепления за 31 декабря в России официального статуса выходного дня на данный момент неактуальна.

Правительство России 4 октября утвердило праздничные и выходных дни в 2025 году. Выходные дни перенесут ссубботы 4 января на пятницу 2 мая; с воскресенья 5 января на среду 31 декабря; с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая; с субботы 8 марта на пятницу 13 июня; с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Также нерабочими будут дни 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, с 2 по 4 ноября.

В 2026 году на новогодних каникулах россияне будут отдыхать девять дней. Выходными будут дни с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.