Москва, 16 декабря, 2024, 11:10 — ИА Регнум. На новогодних каникулах в 2026 году россияне будут отдыхать девять дней. Это следует из пояснительной записки к постановлению правительства о переносе выходных дней в 2025 году.

Олег Елков/ТАСС

Выходными будут дни с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков напомнил, что у граждан есть три выходных перед новогодними праздниками ― это 29, 30 и 31 декабря. 28 декабря не будет сокращённым рабочим днём.

По утверждённому правительством графику новогодних и рождественских праздничных дней, 30 декабря — это выходной день за счёт переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Выходной на 31 декабря перенесён с 7 января, поэтому новогодние каникулы стали непрерывными, но последняя рабочая неделя в уходящем году будет шестидневной.

Котяков 13 декабря заявил, что возможность закрепления за 31 декабря в России официального статуса выходного дня на данный момент неактуальна.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Государственная дума отклонила законопроект с предложением сделать 31 декабря в России выходным днём. Документ внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента ещё в 2020 году. Авторы инициативы посчитали, что отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни.