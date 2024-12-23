Токио, 23 декабря, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Более 2 тыс. жителей японской Окинавы приняли участие в митинге в знак протеста после факта сексуального насилия над несовершеннолетней, которое совершил военнослужащий ВВС США. Люди требовали от американских властей извинений и компенсации пострадавшей. Об этом сообщило «РИА Новости».

(сс) Stephan Hübsch

Инцидент произошел год назад, 24 декабря, но об этом стало известно лишь через три месяца из СМИ.

По материалам следствия, американский военный Брэннон Вашингтон уговорил японскую девушку сесть к нему в машину, а затем отвез её в квартиру вне военной базы, что считается похищением. Там он принудил её к половому акту.

Согласно японскому законодательству, половой акт с лицами младше 16 лет считается незаконным вне зависимости от того, добровольный он или нет. Исключением является случай, когда лицо в возрасте от 13 до 15 лет вступает в добровольный половой акт с лицом старше себя менее чем на пять лет.

Несколько дней назад окружной суд города Наха приговорил Вашингтона к пяти годам тюремного заключения. Женские организации организовали крупный митинг с требованием к властям США принести извинения и выплатить компенсации пострадавшей девушке.

Как сообщало ИА Регнум, француза Доминика Пелико, который в течение 10 лет накачивал свою жену наркотиками и предлагал её насиловать другим мужчинам, приговорили к 20 годам тюрьмы.

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит попал под арест из-за подозрений в изнасиловании. Соответствующее решение приняли по обвинению в совершении полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам не способным оказать сопротивление. Его арестовали через несколько месяцев после задержания из-за избиения партнёрши и порчи её имущества.